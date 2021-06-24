Горняк22: С 1 июля начинается приём заявлений на выплаты одиноким родителям и беременным

Дети Фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде рассказали, что подать заявление можно будет на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства

С 1 июля Пенсионный фонд России будет принимать заявления на выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет и беременным, которые встали на учёт на ранних сроках, сообщает пресс-служба ПФР.

В ведомстве отметили, что размер обеих выплат будет определяться в соответствии с региональным прожиточным минимумом.

«Выплата неполным семьям составляет 50% от прожиточного минимума ребенка, а выплата по беременности – 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого», – объяснили в фонде.

Кроме того, представители ПФР напомнили, что важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По установленным правилам, он не может превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. Материальная помощь начисляется после комплексной оценки нуждаемости семьи.

Ранее минтруд назвал сроки подачи заявления на «школьную» выплату в 10 тысяч рублей. Оформить документы родители смогут через портал «Госуслуги» или Пенсионный фонд.

ТОЛК