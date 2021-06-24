Горняк22: «Создатели» маркировки от подделок считают, что алтайские молочники не обеднеют

Маркировка молочной продукции Фото: Виталий Барабаш

Расчеты именитых экономистов показывают, что маркировка молочной продукции не приведет к повышению ее цены и обнищанию переработчиков

Внедрение системы маркировки молочной продукции позволит производителям увеличить свою прибыль за счет вывода с рынка фальсификата. Такова официальная позиция Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который внедряет ее в России. Об этом «Толку» сообщили в его пресс-службе в ответ на публикацию о последствиях инициативы для алтайских производителей.

Алена Бакулина сообщила, что по данным НИФИ Минфина России, введение маркировки не повлечет роста цен [на молочные продукты]:

за счет замещения сектора нелегального оборота легальной продукцией,

снижения волатильности (колебания) цен,

повышения контроля над ними.

Согласно расчетам, уход с рынка нелегальной продукции приведет к дополнительной выручке легальных производителей на уровне 52,6 млрд в год. Это может повлечь снижение стоимости [молочной продукции] для потребителей в пределах 4%.

Благодаря этапности введения маркировки инвестиции бизнеса будут распределены на три года, что снижает нагрузку на компании и на цены. Стоимость кода маркировки утверждена правительством на 15 лет и индексироваться не будет. Таким образом, стоимость кода в реальном выражении будет снижаться, ответили в ЦРПТ.

Для внедрения маркировки участники оборота могут воспользоваться поддержкой по линии Минсельхоза России программами льготного финансирования от Фонда развития промышленности. Помимо этого, для молочной отрасли принято новое постановление правительства России (ПП РФ № 843 от 31 мая 2021 года), которое предусматривает целый ряд послаблений в части введения маркировки. Они были разработаны Минпромторгом с учетом мнений отрасли. (В пресс-службе ЦРПТ не сообщают о сути послаблений. – Прим. ред.).

На сегодняшний день в России оборудовано 57 типографий, с которыми могут сотрудничать предприятия, в том числе – в Сибирском федеральном округе. Информацию о типографиях и контакты компаний можно получить на сайте честныйзнак.рф.

Там же, сообщают в ЦРПТ, можно выбрать наиболее оптимальный и менее затратный с точки зрения инвестиций способ нанесения кодов, исходя из размеров предприятия и объемов выпуска продукции.

Что произошло?

23 июня, 6:04

Алтайские молочники страдают от затрат на бесполезную маркировку продукции

За обязательную маркировку сыра и мороженого уже заплачены десятки миллионов рублей, но все только начинается, и это будет «вечная гиря» на ногах производителя, считают эксперты

Внедрение маркировки в России реализуется в рамках частно-государственного партнерства. Частный партнер – ЦРПТ, сообщает Интерфакс. Половина этого предприятия принадлежит «Юэсэм технологии» предпринимателя Алишера Усманова и его партнерам. Еще по 25% – ГК «Концерн Автоматика» (в составе госкорпорации «Ростех») и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого (в прошлом собственник сети продуктовых магазинов «Магнит»).

С 1 июня все переработчики молока, которые выпускают сыр и мороженое, обязаны размещать на упаковке каждой единицы товара код – Дата Матрикс (до конца года эта марка должна появиться на всем ассортименте).

Также производитель обязан подавать информацию на ресурс «Честный знак» о составе товара, дате производства, сроках хранения. Отправляя его в магазин, они «сообщают» об этом ресурсу. На следующем этапе движение товара будут подтверждать ритейлеры, в том числе оптовики.

Сканируя Дата Матрикс с помощью специального приложения, покупатель может узнать состав продукта, производителя и другую информацию. А государство, в свою очередь, отследить движение товара на рынке от производства до реализации.

Однако, говорят производители, проект будет «работать» только на честные компании, которым придется оплатить эту инициативу. Только алтайские переработчики потратят на первом этапе внедрения до 800 млн рублей, говорит бизнес-омбудсмен Андрей Осипов.

Это «вечная гиря» на ногах предпринимателя, комментирует владелец Мамонтовского маслосырзавода Алексей Яковенко, так как оборудование нужно будет обслуживать, а еще покупать для каждой упаковки Дата Матрикс.

ТОЛК