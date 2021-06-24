Горняк22: У актёра из сериала «Друзья» диагностировали четвёртую стадию рака

Джеймс Майкл Тайлер Фото: кадр из youtube.com

Актёр рассказал, что за время пандемии коронавируса болезнь прогрессировала и распространилась на позвоночник, что привело к параличу

Актёр, исполнивший роль менеджера кофейни Гантера в культовом сериале «Друзья», Джеймс Майкл Тайлер рассказал о своей борьбе с раком простаты четвертой стадии, сообщает «РИА Новости».

Актер признался, что узнал о диагнозе в 2018 году во время ежегодного осмотра. В качестве лечения ему назначили гормональную терапию, которая в течение первого года хорошо помогала.

«Сейчас у меня четвертая стадия. Поздняя стадия рака. Так что в конце концов он, вероятно, достанет меня», – рассказал он.

Врачи установили, что причиной заболевания стали генетические факторы, а не внешние. В настоящие время артист также проходит курс химиотерапии.

Актер обратил внимание мужчин на важность прохождения регулярных медосмотров. По его словам, если рак выявят раньше, то у них будут другие доступные варианты.

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