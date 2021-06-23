Горняк22: Томенко: экспорт сельхозпродукции Алтайского края вырос на 42%

Виктор Томенко Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Власти региона считают, что сейчас отсутствуют риски недостижения целевого показателя в 2021 году, который составляет не менее $274 млн

Экспорт сельхозпродукции Алтайского края существенно вырос в первом квартале 2021 года. Об этом «Алтапресс» сообщил губернатор региона Виктор Томенко в преддверии агрофорума «День сибирского поля».

Экспорт продукции АПК из края составил около 90 млн долларов сообщил он со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Таким образом, отмечен прирост на 42% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, проинформировал Томенко.

«В настоящее время риски недостижения целевого показателя в 2021 году отсутствуют», – заключил глава региона.

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) из Алтайского края в 2021 году скорректировали с учетом экспортных ограничений и должен составить не менее $274 млн, а в 2024 году — не менее $389 млн.

Агрофорум «День сибирского поля» стартует в Алтайском крае 23 июня. В прошлом году масштабное мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

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