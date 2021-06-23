Горняк22: В Алтайском крае запретили часть массовых мероприятий и «урезали» залы на 50%

Пустые трибуны Фото: pixabay.com

Организаторам эвентов придется перейти «на малые формы», перевести события с открытого воздуха в залы или вовсе отменить планы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил анонсированные ранее изменения в указ об усилении ограничительных мер на время пандемии коронавируса. Об этом в своем Instagram сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

«Согласно указу нельзя проводить массовые мероприятия свыше 1000 человек, а наши зрительные и кинозалы теперь можно будет заполнить не более чем на 50 процентов», – сообщила министр.

В администрации Алтайского края официально подтвердили подписание указа. Здесь отметили, что ответственность за его обеспечение «возлагается на собственников, пользователей этих объектов». Все введенные ранее ограничения остаются в силе.

В связи с новыми условиями Минкульт намерен «скорректировать форматы» ранее запланированных мероприятий».

По словам Безруковой, где-то организаторам придется перейти «на малые формы», некоторые мероприятия с открытых площадок перенесут в залы, где «реальнее контролировать соблюдение необходимых мер», а что-то придется отменить.

Безрукова также призвала частных организаторов культурных и развлекательных мероприятий соблюдать требования властей.

18 июня в администрации края состоялось внеплановое заседание оперативного штаба под председательством губернатора региона Виктора Томенко. Власти заявили об ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе и признали необходимость вновь усилить ограничительные меры.

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