Горняк22: В Подмосковье 23-летняя вожатая детского лагеря убила коллегу

Нож Фото: pixabay.com

По предварительным данным, девушки проходили студенческую практику, не были знакомы до работы в лагере. Нападение произошло ночью, когда все дети спали

В Пушкино Московской области 23-летняя вожатая детского лагеря подозревается в убийстве своей коллеги, – сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 22 июня в детском лагере «Доброе» Пушкинского городского округа нашли тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали ее соседку по комнате. Следователи установили, что после отбоя вожатые решили выпить спиртное.

В районе двух часов ночи девушки начали спорить о том, кто лучший вожатый. Спор перерос в конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила нож и ударила им пострадавшую. От полученных ран девушка скончалась на месте, – сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время в отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения.

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