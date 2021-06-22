Горняк22: Еще 380 коек для ковидных больных развернут в Алтайском крае

Медики. Больница Фото: канал "Толк"

В регионе появляется все больше больных коронавирусом, которым необходима госпитализация для круглосуточного наблюдения медиками

В ближайшие сутки в Алтайском крае на 380 мест увеличат число коек для ковидных больных. Сейчас их 1 432, из них уже занято пациентами 87%. Всего за последние три недели развернули более тысячи коек. Об этом 21 июня на оперативном совещании в Правительства края сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая.

«Все госпитали, работающие в осенне-зимний период, предупреждены и находятся в суточной готовности», – добавила она.

Всего в ковидных госпиталях на сегодняшний день находятся 1 250 пациентов, из них 274 – в тяжелом состоянии в реанимации (114 – на ИВЛ).

Говорят в минздраве и об увеличении нагрузки на службу скорой медпомощи. По данным ведомства, количество вызовов в скорую за сутки по краю сейчас выросло до 2 400 звонков, по Барнаулу – более тысячи при норме в 700-800 в сутки.

Что касается людей, которые лечатся от коронавируса дома, то таковых сейчас в крае 1 742 человека, всех обеспечили лекарствами. В настоящее время запас медикаментов для амбулаторных больных рассчитан на 24 тысячи пациентов.

По данным минздрава, полностью привиты на 21 июня 241 тысяча жителей Алтайского края, еще 290 тысяч сейчас прививаются. Это 26,3% от плана, согласно которому вакцинировать планируют 60% населения в возрасте старше 18 лет.

«Вопросы вакцинации сегодня на первом плане. Все меры применяем для того, чтобы максимальное количество жителей края вовлечь в это нужное дело», – заявил губернатор Виктор Томенко.

В регионе сейчас «в запасе» 42 тысячи доз вакцины, в ближайшие пять дней ожидается поступление еще 72 тысячи доз препарата «Спутник V».

По словам Белоцкой, сейчас в регионе также идет работа по закупке средств индивидуальной защиты медработников, лекарств для лечения инфекции и кислорода.

В поликлиниках снова расширяют кол-центры, поскольку продолжает увеличиваться количество обращений в медучреждения.

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