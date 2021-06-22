Горняк22: УФАС объявило «туалетный баттл» этикеток двух рулонов бумаги

Конкурирующие этикетки Фото: УФАС по Алтайскому краю

Ведомство выяснило, что у конкурентов один стиль и цветовая гамма, однако для объективности здесь решили узнать мнение конечных потребителей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю объявило опрос среди жителей региона относительно сходства или различия упаковок туалетной бумаги двух производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в ФАС обратились представители компании «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова». Они пожаловались, что алтайский предприниматель при производстве туалетной бумаги «Стандарт НАБЕРЕЖНЫЕ ОГНИ» скопировал дизайн упаковки продукции заявителя.

«По мнению ЗАО такие действия ИП являются недобросовестными и способны вызвать смешение товаров двух производителей», – говорится в сообщении.

Комиссия антимонопольного органа установила, что спорные этикетки выполнены в одной цветовой гамме и выдержаны в одном стиле, однако для объективности здесь решили изучить мнение, так сказать, самих потребителей.

Участникам опроса, который открыт на сайте ведомства, предстоит ответить на вопрос – «Схоже ли оформление упаковок до степени смешения?».

Его результаты учтут при принятии решения.

Ранее «Толк» сообщал о том, что ФАС наказала похоронную службу в Алтайском крае за лживое «превосходство».

ТОЛК