Горняк22: В минобре Алтайского края рассказали, как пройдут выпускные вечера

Выпускники Фото: Министерство образования Алтайского края

По данным Министерства образования и науки Алтайского края, в этом году более 12 тысяч выпускников школ региона получат аттестаты об окончании школы

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона, в школах мероприятия по вручению аттестатов состоятся, однако с соблюдением требований Роспотребнадзора.

По словам представителя минобра Натальи Полосиной, традиционного формата выпускных не будет.

Так, если мероприятие будет проводиться в закрытом помещении, то каждый класс (вместе с родителями) будет находиться отдельно. На открытом воздухе возможен сбор нескольких классов сразу.

Также родители могут принять решение провести выпускной в каком-либо культурно-развлекательном учреждении.

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