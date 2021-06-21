Горняк22: Топ-менеджера одного из крупных заводов Барнаула подозревают в подкупе

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Мужчина подозревается в том, что взял деньги за принятие решений по закупу в пользу одного из поставщиков технической продукции для завода

В Барнауле начальник отдела закупок одного из крупных заводов подозревается следственными органами в коммерческом подкупе крупного размера, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ по региону.

В течение двух лет – с 2018 по 2020 – начальник отдела закупок получал деньги от одного из предприятий, осуществляющих поставки технической продукции для завода. Общая сумма, которую получил обвиняемый – 700 тысяч рублей. Деньги он брал за принятие положительного решения в пользу именно этого предприятия.

Как уточняют в СК по Алтайскому краю, в данный момент ведется сбор доказательств к уголовному делу.

ТОЛК