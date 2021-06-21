Горняк22: Бензин недорого: мошенники опробовали на бийчанах новый вид обмана

Бензин. АЗС Фото: pixabay.com

Бийчанин пытался купить с выгодной скидкой бензин «по акции», однако выяснилось, что топливный оператор был ненастоящим

54-летний доверчивый бийчанин стал жертвой мошенников из любви к экономии, сообщает пресс-служба МУ МВД России Бийское. На смартфон ему пришло предложение об акциях и скидках одной из топливных компаний.

Выгодное предложение было ограничено по времени, поэтому бийчанин решил оформить покупку быстрее – перейдя по ссылке, которую ему прислали, он заполнил номер карты, свои реквизиты. Тут же с его карты было списано около 10 тысяч рублей, но продавец бензина неожиданно пропал.

Позвонив на горячую линию топливной компании, бийчанин узнал, что никаких рекламных акций сейчас не проходит.

В пресс-службе МУ МВД России Бийское предупреждают, что любые сделки, которые касаются финансов, необходимо тщательно проверять, несмотря на самые выгодные условия, которые могут предлагаться.

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