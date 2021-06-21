Горняк22: В Республике Алтай участились случаи смертельных отравлений алкоголем

Алкоголь. Пьянство Фото: pixabay.com

Врачи республики говорят о неблагополучной обстановке, которая сложилась в регионе с употреблением спиртсодержащей продукции

О данных токсикологического мониторинга по Республике Алтай говорят врачи Роспотребнадзора.

В 2021 году отмечен значительный рост как числа острых отравлений, так и смертей от употребления алкоголя. За пять месяцев года зарегистрировано 53 случая алкогольных отравлений, в 33 случаях (это 62%) пострадавшие скончались.

Высокая летальность объясняется передозировкой этиловым спиртом, а также на втором месте среди причин употребление суррогатного алкоголя (стеклоомывающие жидкости, «Незамерзайка», антисептики).

По словам специалистов Роспотребнадзора, чаще всего пьют неработающие люди (69,89%), пенсионеры (24,5%), есть среди злоупотребляющих алкголем и дети (5,7%).

Чаще всего острые алкогольные отравления фиксируются в Горно-Алтайске, Майме, Чойском и Улаганском районах.

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