Горняк22: Кто такие колодезники, которых почитали 21 июня: народные приметы и поверья
Колодец. Ведро Фото: Pixabay
Почему 21 июня люди старались вырыть колодец и чем значим этот день в 2021 году. Рассказываем о народных приметах и почитаемых святых
21 июня православные чествуют великомученика Феодора Стратилата. Он пострадал за веру в 319 году. А в народе почитали колодезников. Людей, которые находили места с подземными ключами и строили колодцы. Считалось, что если вырыть колодец именно 21 июня, то вода в нем всегда будет чистой и целебной.
Как пишет Gismeteo.ru, в этом году 21 июня состоится летнее солнцестояние с длинным днем и короткой ночью.
Народные приметы на 21 июня:
1. Если в этот день гром звонкий — жди сильного ливня, если глухой — небольшого дождика.
2. Раскаты грома во время грозы предвещают затяжную непогоду.
3. Много росы с утра – день будет ясным.
4. Град 21 июня сулит холодное лето, но хороший урожай.