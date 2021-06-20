Горняк22: В Алтайском крае медикам воздвигнут мемориал мужества и профессионализма

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Решение увековечить память медицинских работников поддержали общественники региона, а также представители Министерства здравоохранения

На заедании в преддверии Дня медицинского работника, которое прошло в краевом минздраве, шла речь о выборе места для установки мемориала мужества, отваги и профессионализма медработникам Алтайского края. На голосование были предложены несколько мест для возможного размещения памятника.

Как сообщили в краевом минздраве, в голосовании приняли участие 8557 человек (оно проходило онлайн). Большинство поддержали идею открыть мемориал возле учебного корпуса медицинского университета (АГМУ) в Барнауле на улице Папанинцев, 126. Кроме того, предлагалось, как вариант, разместить мемориал на площади у Музея военной истории в Барнауле (на проспекте Комсомольский).

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