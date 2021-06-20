Горняк22: Как тепло и душевно поздравить с Днем медика 2021 в прозе и стихах
Букет цветов Фото: Pixabay
В 2021 году День медика — в воскресенье, 20 июня. «Толк» подготовил к празднику подборку приятных поздравлений с Днем медика в стихах, прозе и СМС
Поздравления с Днем медика 2021 в стихах
С Днём медика мы поздравляем
И всей душой вам пожелаем:
Счастья, радостных моментов,
Любви, улыбок пациентов,
В семье здоровья, понимания,
Во всех делах своих старания,
Чтобы ценили на работе,
И были вы всегда в почёте!
Белые халаты — это гордость,
Это мудрость, знания и честь.
Всех заслуг огромных медицинских
В поздравлениях не перечесть!
На счету у вас спасение жизней,
И не счесть бессонных всех ночей.
Тех, что на дежурстве медицинском
Не сомкнули вы своих очей!
Низкий вам поклон и благодарность
За бесценный, очень важный труд.
Пусть добро вернется, и пусть каждый
Видит счастье, радость и уют!
Поздравления в День медицинского работника в прозе
То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю успехов в вашем благородном и таком необходимом труде.
Сегодня праздник — день медика! В этот день хочется пожелать всем медицинским работникам сил, энергии, бодрости тела и духа, здоровья, успехов в работе. На вас висит огромная ответственность — человеческое здоровье и жизнь, от вашей работы зависит многое, если не все! Удачи вам, профессионального роста и как можно меньше тяжелых заболеваний!
С днем медика! От всей души желаю огромного здоровья, успехов в работе, благодарных пациентов и, чтобы работа приносила не только пользу, но и радость, а также финансовое благополучие. Будьте счастливы, активны, любимы и позитивны!
Поздравления с Днем медика в СМС
Работать с улыбкой, с давлением в норме.
И быть в превосходной физической форме.
Спасибо за труд вам, спасибо, что есть!
С Днем медика! Medicus medico amicus est!
С Днем медика сегодня поздравляю!
Спасибо за нелегкий важный труд.
Пусть счастье ваше сердце наполняет,
Пусть дома близкие, родные всегда ждут.
С днем медика сердечно поздравляю
И от души вам искренне желаю:
Успехов, счастья и больших побед,
Любви, удачи, жизни долгих лет.
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