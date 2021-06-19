Горняк22: В Алтайском крае в два раза рухнул спрос на новостройки

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Ажиотажный спрос, который был в 2020 году, уже не повторится, считают эксперты. Между тем покупатели потянулись на вторичный рынок

Спрос на новые квартиры резко обвалился в Алтайском крае, пишет «Амител» со ссылкой на данные сервиса Росреестра. Эксперты рассказали ресурсу, что это связано с образовавшимся дефицитом популярных предложений на рынке.

Так, в первом квартале 2021 года число зарегистрированных квартир в строящихся домах в крае снизилось почти в два раза в сравнении с прошлым годом – до 2 195. Это самый низкий показатель за последний год.

По мнению алтайских риелторов, ситуацию спровоцировали нехватка ликвидных вариантов (значительную часть 1– и 2-комнатных квартир разобрали еще осенью-зимой на пике спроса) и высокие цены на недвижимость (стоимость квадратного метра за год выросла на 30-40% и на некоторые лоты уже перевалила за 80 тысяч рублей).

По оценкам опрошенных изданием экспертов, многие покупатели уходят на вторичный рынок и уже там ищут подходящие варианты.

Ожидается, что после введения новых условий программы льготной ипотеки в июле (ставка возрастет с 6 до 7%) стоимость «долевок» может замереть, однако вниз цены уже не пойдут, в том числе и из-за роста цены на стройматериалы.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что строители Барнаула предрекают всплеск цен на жилье с отменой льготной ипотеки.

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