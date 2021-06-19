Горняк22: Мама пострадавшей на батуте в Барнауле девочки рассказала о состоянии дочери

ребенок Фото: pixabay

Вика, пострадавшая на перевернувшемся аттракционе, по-прежнему находится к тяжелом состоянии в больнице и даже медики пока не дают прогнозов, чем может обернуться серьезная черепно-мозговая травма

17 июня Викторию перевели из больницы скорой медицинской помощи в Центр охраны материнства и детства. Со слов Марины, мамы девочки, врачи оценивают ее состояние как стабильно-тяжелое. После полного обследования медики приступят к лечению.

В больнице скорой медицинской помощи девочки прооперировали бедро, поставили пластины. Теперь ею занимается невролог, который должен установить степень тяжести черепно-мозговой травмы и назначить лечение.

«Вероятно, Вика не слышит, так как не реагирует на мой голос. Она лежит, хлопает глазками, немного шевелит ручками и ножками, пытается перевернуться на бок. В целом состояние тяжелое, но стабильное», – пояснила мама Вики.

Только после полного обследования станет понятно, чем может обернуться тяжелая травма головы. Вероятно, потребуется длительная и тяжелая реабилитация.

«Главное, она жива! Будем бороться за ее восстановление», – подчеркнула женщина.

Они с супругом по очереди круглосуточно дежурят в больнице. Дома у них еще полуторамесячный грудной ребенок.

04 июня, 17:08

На Алтае могут ужесточить ответственность владельцев батутного бизнеса

Кемерово, Саратов, Москва — список городов, где начались массовые проверки батутов после несчастного случая в Барнауле

«Я убегаю домой на время, чтобы покормить ее грудью и чтобы не пропало молоко. Хотя все же пришлось перевести на искусственные смеси», – рассказывает Мария.

Из-за трагедии семья оказалась в сложном финансовом положении. Супруг вынужден уйти с работы, так как малышку оставить не с кем. А нужно платить за съемное жилье, покупать смеси, памперсы, в том числе для Вики.

«Мы не хотели просить помощи, стеснялись. Сбор средств организовали инициативные мамочки деток из детского сада, который посещала Вика. Они разослали информацию в группах в WhatsApp, в социальных сетях. Откликнулось очень много людей. Даже не ожидала такого резонанса и поддержки. Спасибо всем огромное», – благодарит мама Виктории.

Женщина добавляет, что на семью выходили адвокаты владельцев того злополучного батута с предложением выплатить до суда единовременную компенсацию.

«Мы сказали, что подумаем, но пока так и не приняли решения. Здоровье ребенка в принципе невозможно оценить в рублях. Мы не знаем, какие будут последствия. Прогнозы не дают даже врачи. Какая потребуется реабилитация? А она однозначно будет необходима. Владельцы же батута уже все посчитали и пытаются откупиться», – говорит Мария.

Как рассказал адвокат владельцев аттракционов Виктор Чумаков порталу amic.ru , семьям пострадавших детей, действительно была предложена финансовая поддержка – в общей сумме 2 млн рублей.

«Той девочке, которая сильнее пострадала, сумма больше. Второй – поменьше. В стадии переговоров мы находимся уже неделю», – цитирует портал Чумакова.

Напомним, 30 мая у торгового центра «Район» перевернулся батут с детьми. Тяжелые травмы получили две девочки трех и четырех лет. После ЧП следственные органы возбудили уголовное дело. 51-летнюю хозяйку батута посадили под домашний арест.

ТОЛК