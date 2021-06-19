Горняк22: Алтайский край ужесточает ограничительные меры из-за пандемии

Виктор Томенко Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В регионе отменяют массовые мероприятия с численностью участников более тысячи человек и рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для отдельных категорий

В Алтайском крае необходимо ужесточить ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Такой вывод сделали участники внепланового заседания оперативного штаба под председательством губернатора региона Виктора Томенко 18 июня.

Какие ограничения вводятся

В крае будут отменены массовые мероприятия, рассчитанные на одну тысячу человек и более.

Чиновникам вместе с Роспотребнадзором предстоит проработать «вопросы изменения форматов» запланированных массовых мероприятий, либо их полной отмены, сообщили в правительстве.

Изменения в «антиковидный» указ губернатора примут в начале следующей недели.

Обязательная вакцинация

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассматривает вопрос о введении обязательной иммунизации для граждан, занятых в определенных отраслях экономики и сферах деятельности, сообщила на заседании руководитель ведомства Ирина Пащенко.

Кому именно будут ставить вакцину в обязательном порядке – пока не уточняется.

Ситуация ухудшается

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе по своим показателям не драматична, но последовательно начинает ухудшаться. В совокупности с тем, что происходит в целом по стране мы с вами должны озаботиться предупредительными мерами», – заявил Томенко.

По опыту прошлого года можно ожидать, что обстановка, которая складывается в европейской части страны и в соседних регионах, «рано или поздно» дойдет и до края, добавил он.

Рост числа заразившихся

В течение последних недель отмечается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего новых случаев регистрируют в Барнауле и пригородных территориях.

При этом, специалисты отмечают тенденцию к снижению возраста заболевших – чаще стали заражаться люди в возрасте от 18 до 49 лет. Большая часть пациентов (92%) переносят заболевание с клиникой ОРВИ и пневмонии.

Коечный фонд и скорые

Министр здравоохранения Дмитрий Попов доложил, что на фоне изменения эпидобстановки ведомство вновь увеличивает коечный фонд. Только за последние две недели число коек нарастили на 500 единиц – до более чем 1,3 тысяч.

Идет рост обращений в службу скорой помощи. В последние дни количество вызовов в краевом центре выросло с 800 до 1100 в сутки.

Специалисты регистрируют нетипичную для мая-июня картину по заболеваемости ОРВИ и пневмониями.

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