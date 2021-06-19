Горняк22: Врач объяснил причины болезни после вакцинации от коронавируса

Вакцинация Фото: pixabay.com

По словам эксперта, вакцина — это сложный иммунно-модулирующий препарат, поэтому реакция организма может быть разной. Производители открыто говорят о том, что ни одна вакцина не дает 100% защиту

Из-за особенностей иммунной системы некоторые люди после прививки от коронавируса могут заболеть, но, благодаря вакцине, перенесут инфекцию легко, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков, сообщает «РИА Новости».

«Часть людей из-за индивидуальных свойств организма не реагирует на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть избыточной или недостаточной», – объяснил он.

По словам врача, большая инфицирующая доза способна «продавить» даже сформированную иммунную защиту. Поэтому даже привитым нужно соблюдать меры профилактики – избегать мест скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.

При этом врач отметил, что даже при большой вирусной нагрузке при встрече со знакомым вирусом иммунный процесс запустится и заболевание человек перенесёт в легкой форме.

«Люди после вакцинации болеют без тромбозов крупных сосудов, поражения легких и других осложнений. Для них коронавирус будет похож на ОРВИ с астеническим синдромом», – заключил инфекционист.

Ранее «Толк» сообщал, что лидер ЛДПР на Алтае попросил Томенко ввести обязательную вакцинацию. Владимир Семенов заявил, что, судя по ситуации в России и Москве, «все только начинается».

ТОЛК