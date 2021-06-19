Горняк22: Сергей Писарев может сняться с выборов в новый созыв АКЗС

Сергей Писарев Фото: Виталий Барабаш

Причины возможного решения он пока не комментирует, но отмечает, это «удивительная история», которая обязательно заинтересует журналистов

Депутат Алтайского Заксобрания и директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев может сняться с выборов в восьмой созыв краевого парламента, которые пройдут 19 сентября в единый день голосования. Информацию об этом он подтвердил в разговоре с «Толком».

Писарев отметил, что такие намерения есть, но окончательное решение будет принято 23 июня после переговоров.

На вопрос о причинах таких намерений депутат ответил, что «это удивительная история», которая «заинтересует СМИ» края, но расскажет ли он о ней – будет зависеть от того, как пройдет встреча.

1 июня стало известно, что Писарев по итогам праймериз вошел в предварительный список кандидатов на выборы в АКЗС от «Единой России» по одномандатному округу 23 (Барнаул) с результатом 50%.

Он считается одним из самых «железобетонных» претендентов на участие в парламентских выборах.

63-летний Писарев – директор барнаульского зоопарка, который возглавляет с 2006 года. В 2008 году был избран депутатом Барнаульской городской Думы. В декабре 2011-го стал депутатом краевого парламента по тому же одномандатному избирательному округу № 23. В 2016-м был переизбран. Член комитета по правовой политике.

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