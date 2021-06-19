Горняк22: Минтруд перечислил регионы-лидеры по удалённой работе

Удалённая работа Фото: pixabay.com

В Минтруде отметили, что сейчас удаленно трудятся почти 3 млн человек, что почти в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году

Минтруд назвал регионы, в которых больше всего распространена удалённая работа. В пятёрке оказались Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская и Новосибирская области, сообщает «Известия».

«Перевод на удаленную работу распространен среди образовательных организаций и компаний, которые занимаются разработкой компьютерного ПО. Такой формат также применяется в сфере финансов, научных исследований и разработок, среди транспортных организаций», – объяснили в ведомстве

Кроме того, в Минтруде заявили, что около 10% работающих россиян в долгосрочной перспективе будут работать в удалённом режиме.

Ранее «Толк» сообщал, что российские регионы ужесточают ограничения из-за коронавируса. Первой ограничения в связи с распространением коронавируса ввела Москва.

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