Горняк22: Когда Троицкая родительская суббота и как правильно ее провести

Кладбище. Памятник. Цветы Фото: photosforyou с сайта Pixabay

На Троицкую родительскую суббота в православных храмах читают особую молитву об всех усопших, даже «во аде держимых», а верующие и священнослужители стоят на коленях

Троицкая родительская суббота в 2021 году – 19 июня.

Это уникальный день. Троицкая суббота – единственная родительская, привязанная к большому празднику. В этом есть свой важный смысл. Праздники День Святой Троицы и Пятидесятница посвящены евангельскому событию – сошествию Святого Духа на учеников Иисуса Христа, апостолов.

В Троицкую родительскую субботу христиане молятся о сошествии Святого Духа, и приобщении к благодати всех усопших, которые по канонам «у Бога все живы».

Троицкая родительская суббота относится к вселенским. В этот день христиане молятся обо всех когда-либо живших людях. объясняет РИ Новости.

Главное, что нужно сделать в родительскую субботу – помолиться об усопших. Лучше всего посетить богослужение и панихиду в храме. Если возможности нет, можно помянуть в домашней молитве. Съездить на кладбище и убрать могилу можно, но по православным канонам это не самое главное.

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