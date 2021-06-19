Горняк22: Адвокат рассказала, что нужно делать при пропаже вещей из гардероба

Музей Фото: pixabay.com

По словам эксперта, судебная практика по делам о компенсации ущерба в таких делах на стороне потребителя, но важно помнить, что за ценные вещи внутри верхней одежды администрация не отвечает

При пропаже одежды из гардероба музея или театра ответственность лежит на юридическом лице – организации, заявила адвокат Екатерина Антонова, сообщает «Слово и Дело».

«По статье 901 ГК РФ хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение. При этом не имеет значения, умышленно ли хранитель не справился со своими обязательствами или по неосторожности. Организация обязана выплатить компенсацию», – объяснила эксперт.

Адвокат рассказала, что если вещь испортили или похитили, нужно сразу пригласить администратора и вызвать полицию для фиксации факта хищения.

«Если администратор заявляет, что организация не несет ответственности, о чем вас предупредило объявление, не нужно обращать внимания на его слова. Наличие объявления не снимает ответственности с организации за утрату или порчу вверенного ей имущества (901 ГК РФ)», – отметила эксперт.

После этого, по её словам, нужно написать письмо на имя руководителя организации с описанием ситуации и требованием возмещения стоимости похищенного.

«Письмо нужно подготовить в двух экземплярах. Одно передать под расписку администратору. При отказе в приёме письма, нужно отправить его заказным с уведомлением и описью вложений. В случае отсутствия какой-либо реакции со стороны организации, можно обратиться в суд.», – заключила Екатерина Антонова.

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