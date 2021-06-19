Горняк22: Как празднуется Всемирный день детского футбола и когда его отмечают

Футбол. Дети Фото: pixabay.com

Детский футбол в начале 2000-х получил свой праздничный день, который сейчас отмечают во многих странах для популяризации этого вида спорта

Всемирный день детского футбола отмечается 19 июня. Праздник появился благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН, которое заключили в 2001 году. Цель события – пропаганда здорового образа жизни, популяризация этого спорта и стимулирование организаций к поиску талантливых детей и предоставлению им возможностей для раскрытия талантов.

Футбол – один из самых популярных видов спорта в мире. Но он важен не только с профессиональной стороны, но и как способ организовать досуг миллионам детей по всему миру.

Как пишет Сalend.ru, 19 июня проводятся соревнования и чемпионаты по футболу среди детских команд.

Напомним, что Всемирный день футбола отмечается ежегодно 10 декабря.

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