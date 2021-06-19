Горняк22: Республика Алтай оказалась самым популярным направлением среди туристов

Республика Алтай Фото: Анна Меньшикова, Толк

Авторы исследования также отметили рост спроса на авиа- и железнодорожные билеты, которые россияне в 2021 году стали покупать в семь раз чаще, чем в 2019-м

Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края оказались самыми популярными местами для отдыха среди российских туристов. Об этом стало известно из исследования «ЮMoney» и «2ГИС», – сообщает «РБК».

По данным «2ГИС», доля туристов от общего числа пользователей в Республике Алтай составила 70,08%, в Ставропольском крае – 61%, в Краснодарском – 53,91%.

«При этом в некоторых городах черноморского побережья доля гостей выше, чем в среднем по краю, например в Сочи и Новороссийске 67% и 69% соответственно», – заявил руководитель пиар-службы сервиса Максим Бугаев.

Аналитики «ЮKassa» исследовали доли приезжих в регионах через данные о поисковых запросах. Исследование показало, что на Москву приходится 31,12% туристов, следом идет Санкт-Петербург (25,99%). В десятку востребованных направлений вошли Владимирская область (Владимир и Суздаль, 47% и 52%), Новгородская область (Великий Новгород, 34,80%), Тульская область (30,34%) и Татарстан (Казань, 26,21%).

Ранее «Толк» сообщал, что в России продлили программу туристического кешбэка. За путешествия по российским регионам граждане смогут оформить возврат 20% денежных средств, но при этом не более 20 тысяч рублей.

ТОЛК