Горняк22: Шторм с мощными ливнями накроет Алтай в ближайшее время

Дождь. Шторм Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Туристические группы и отдыхающих в горах Алтая просят принять меры предосторожности, переждать непогоду в населенных пунктах и не выдвигаться в походы

4 и 5 июня в Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение, сообщает Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, регион накроют ливни с ветром, грозами и градом. Порывы ветры при этом могут достигнуть 32 м/с.

В связи с этим в регионе ожидают подъем уровня воды в реках. Низменные территории могут ждать подтопления. Также жителей региона предупреждают о риске нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения. Из-за подмыва дорог может быть ограничено движение на некоторых участках.

Возможны также сели и камнепады, а по высокогорным районам возможен сход лавин.

Ранее «Толк» писал, что дожди с градом и сильным ветром придут в Алтайский край. Штормпрогноз объявлен на сутки 4 июня и ночь 5 июня.

ТОЛК