Горняк22: Диетолог назвала три самых популярных мифа о майонезе

Майонез Фото: pixabay.com

С повышением интереса к здоровому образу жизни майонез стал нежелательным блюдом в рационе людей, которые следят за своей фигурой, но, по словам эксперта, его бояться не стоит

Диетолог Марият Мухина развеяла часть популярных мифов о майонезе, сообщает «Слово и Дело».

По её словам, один из них – это то, что майонез содержит очень много жиров. На самом деле, процент жира в майонезе не так высок.

«Я своим пациентам, которые худеют, рекомендую есть майонез. Например, по калорийности майонез значительно уступает растительному маслу. Это диетический продукт, который позволяет уменьшить количество жиров в любом блюде», – объяснила она.

Кроме того, диетолог рассказала, утверждение, что майонез вреден для жирового обмена тоже не совсем верно.

«Майонез содержит в себе горчицу. Наши бабушки и дедушки раньше мыли посуду горчицей, потому что она прекрасно смывает жир. Горчица в майонезе улучшает усвоение жиров и разгружает желчный пузырь», – отметила Марият Мухина.

При этом эксперт добавила, что многие не доверяют промышленному майонезу из-за состава и считают, что домашний соус более полезен.

«В промышленном майонезе нет болезнетворных бактерий, а в домашнем может оказаться возбудитель кишечной инфекции. Ведь в нем используется сырое яйцо, которое не подвергается температурной обработке», – рассказала диетолог.

Ранее «Толк» сообщал, что диетолог объяснил, какую воду нужно пить во время еды и в жару. По словам врача, теплая вода стимулирует пищеварительную систему, помогая ей лучше переваривать еду.

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