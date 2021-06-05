Горняк22: Стало известно, сколько заработали руководители барнаульской гордумы за 2020 год

Депутаты БГД Фото: Анна Меньшикова

Руководители барнаульской гордумы отчитались о своих доходах за год. Надо сказать, их заработки значительно отличаются друг от друга

Мэрия разместила данные о доходах депутатов барнаульской гордумы и заместителей главы города. Об этом сообщает «Политсибру».

Председатель БГД Галина Буевич за прошлый год заработала 4,2 млн рублей. Примечательно, что ее доходы указаны сразу на двух ресурсах, так как Буевич, помимо должности спикера гордумы занимает место ректора АГИКа. Так, согласно сайту БГД, за год она получила 4 млн 220 тыс. 419 рублей, а по данным сайта минкульта, ее доход составил 4 млн 212 тыс.424 рубля. Кроме того, Буевич владеет квартирой в 37 «квадратов». Ее супруг сообщил о доходе в 1,31 млн. У четы в распоряжении также есть квартира в 68 квадратов.

Заместитель Галины Буевич в Думе Сергей Струченко задекларировал 1,4 млн рублей дохода. Он ездит на автомобиле Suzuki Grand Vitara и владеет земельным участком. Также семье Струченко принадлежит жилой дом.

Что касается глав комитетов, то здесь самым «богатым» оказался руководитель «финансового» блока, председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода Андрей Солодилов, который заработал за год 13,8 млн рублей. В списке его недвижимости 24 нежилых помещений и «объект общественного значения». Также он владеет несколькими участками, квартирой и домом.

Среди транспорта, у него имеется ЗАЗ 965А («Запорожец»), ГАЗ21, Trabant P601S, а также современный Toyota Land Cruiser.

Его зам Юрий Ряполов в 2020 году получил 1,72 млн рублей. В его собственности есть автомобиль Toyota Ipsum. В семье имеется две квартиры (161 и 161,5 квадратных метров), участок и гараж.

Глава комитета по городскому хозяйству, директор АО «Барнаульская тепломагистральная компания» Александр Гросс задекларировал доход в 5,747 млн рублей. У него есть земельный участок в 628 квадратов и квартира в 87 квадратных метров, а также автомобиль Hyundai Santa Fe TM. На двоих с женой у них имеется две квартиры. Его супруга ездит на автомобиле Hyundai Tucson, также у нее есть три своих квартиры. Кроме того, на нее и несовершеннолетних детей записан жилой дом и земельный участок в тысячу квадратов.

Замглавы комитета по городскому хозяйству, гендиректор ООО «Автобаза №1» Роман Репа заработал 1,8 млн рублей. В его автопарке числится обширный список – четыре грузовика, мотолодка, катер, снегоход и снегоболотоход. В собственности у него находится земельный участок в 3,8 тысяч квадратов, жилой дом, два гаражных бокса и два гаража-эллинга (для лодок). Супруга заработала 12,9 млн рублей. Она также владеет автомобилем Lexus, погрузчиком и экскаватором-погрузчиком.

Самые скромные доходы оказались у главы комитета по соцполитике Марины Понкрашевой, которая заработала всего 622 тыс. рублей. Ей принадлежит также доля в квартире размером 85,9 квадратов. Ее супруг за 2020 год заработал 1,48 млн рублей, он владеет автомобилем Mitsubishi ASX.

Зампред комитета по соцполитике, глава частного медцентра «Пигмалион» Алексей Маликов задекларировал доход в 11,2 млн рублей. Он владеет автомобилем Land Cruiser, в собственности у супоуги– земельный участок и квартира.

Глава комитета по законности и местному самоуправлению, начальник управления внеучебной работы АлтГТ Иван Огнев смог получить 1,35 млн рублей, ездит он на автомобиле Kia Rio. Семье Огнева принадлежит квартира в 87,8 квадратов. У жены есть два гаражных бокса. Его заместитель зДмитрий Ворсин за 2020 год заработал 1,22 млн рублей.

Доход председателя «экономического» комитета, гендиректора ЗАО «Сибирьавтоцентр» Валерия Касплера составил 1,48 млн рублей. У него есть три земельных участка, один из которых больше тысячи квадратных метров, жилой дом в 293 квадрата, надувная лодка и снегоболотоход. Супруга задекларировала всего 391 тыс. рублей, в собственности у нее есть Lexus.

Его заместитель, директор Барнаульского пивзавода по стратегическому развитию и управлению Александр Локтев обошел всех руководителей и замов, заработав 27,9 млн рублей. У его супруги в собственности три квартиры и жилой дом, однако все это находится в Казахстане.

Ранее о своих дохода отчитались министры и заместители председателя правительства края.

ТОЛК