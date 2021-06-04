ГОРНЯК22 04.06.2021
Туризм

Горняк22: Силовики, предположительно, провели изъятие документов в «Алейскзернопродукте»

Горняк22
11 часов Ago

Калькулятор. Документы. Бухгалтерия Фото: Oliver Menyhart с сайта Pixabay

В приемной фирмы журналистам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Здесь также не смогли связать с гендиректором предприятия Аллой Старовойтовой

Правоохранительные органы, предположительно, провели 3 июня выемку документов в офисе компании «Алейскзернопродукт». Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на осведомленные источники.

С чем именно связан интерес силовиков – не уточняется. По данным собеседника агентства, одного из контрагентов «Алейскзернопродукта» могли уличить в обналичивании денежных средств, не отраженных в бухгалтерских документах.

В приемной фирмы журналистам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Здесь также не смогли связать с гендиректором предприятия Аллой Старовойтовой, объяснив это ее занятостью.

Ранее Старовойтова уже фигурировала в качестве третьего лица в громких судебных тяжбах по делу об акциях элеватора в Хабарском районе.

ТОЛК

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