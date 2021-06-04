Горняк22: Чиновники Барнаула могут временно парализовать застройку города на его благо

Строительство Фото: Анна Меньшикова

Градостроительные проблемы Барнаула стали чересчур горячими, и чиновники хотят навести порядок в старой части города руками застройщиков

От всех желающих строить дома в Барнауле могут потребовать разработать проект планировки микрорайона, в котором он вырастет. И если раньше некоторые могли «откупиться» просто эскизными идеями, то сейчас от них ждут юридически состоятельный документ. На его подготовку уходит до двух лет. Без него точечные проекты многоэтажек руководство комитета по строительству мэрии предлагает откладывать.

Об этом шла речь на градосвете 3 июня при защите проекта многоэтажки в пер. Трудовом, 28а.

Проект планировки квартала показывает, какие дома по высотности и количеству жителей там можно строить, какие соцучреждения нужны, как разместить здания, дороги, скверы, чтобы всем было комфортно. Без этого документа застройщик может соблюсти требования по проектированию объекта на своей площадке, а соседям будет некомфортно.

Разрабатывать такие документы должна администрация города. Но на деле получается, что это предлагают выполнить застройщикам, решившим возвести свечку, например, в частном секторе.

Логика понятная: там, где вчера проживало десять человек, поселится 150 и их жизнь надо организовать, а еще подумать, как территория будет застраиваться в дальнейшем. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников настаивает: только так можно «железно» обосновать проектные решения. Например, количество парковок, квартир, площадь озеленения.

Чаще всего чиновников устраивали эскизные наброски – картинки с примерным размещением многоэтажек, соцобъектов и расчетами по количеству населения. Исключением были некоторые участки в городе, выделенные генпланом под комплексное развитие территории. Например, около ТРЦ Galaxy.

Надо делать по-другому

На градосовете 3 июня риторика мэрии изменилась. Комментируя презентацию дома в переулке Трудовом, 28а компании «СтройМонолит», представители администрации потребовали от застройщика качественно другой проект планировки квартала.

В частном секторе Барнаула за «политехом» построят дом со студиями Фото: Фото: Эскиз дома в пер. Трудовом, 28а / «Барнаулгражданпроект»

«Над этим проектом [пер. Трудовой, 28а – прим. ред.] надо работать. Как сотрудник администрации я хочу обратить внимание, что это уже очень горячая тема. Много писем и недовольства граждан. Этот дом будет «горячим», поэтому проект должен быть безукоризненным, чтобы у нас не возникало никаких сомнений и мы могли ответить на все вопросы граждан, – заметил Владимир Бутаков, замначальника комитета по строительству».

«Застройщику надо обратиться в органы самоуправления с заявлением о подготовке документации по проекту планировки территории. Разработать его в соответствие с требованиями законодательства, пройти общественное обсуждение, а уже тогда выносить вопрос на градостроительный совет», – прокомментировал Антон Воробьев, начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Что это даст?

В зависимости от пощади, стоить такой документ будет около 1 млн рублей, узнал «Толк» у барнаульских архитекторов. Но проблема в том, что на подготовку уйдет от года до двух лет, говорят эксперты, которые уже проходили через это. Только на процедуру общественных обсуждений надо заложить больше трех месяцев.

Таким образом, реализованное настойчивое пожелание со стороны администрации города будет иметь два противоположных эффекта:

Упорядочит точечную застройку на участках, которые уже заселены. Это притормозит проекты, которые могут, например, перенаселить район, в котором и так дефицит школ и других соцучреждений. Или ухудшить качество жизни людей, которые селились в район и не ждали многоэтажки под окнами.

Строительный комплекс Барнаула сейчас испытывает жесткий дефицит земельных участков. Если им придется отложить строительство на земле, которую они долго расселяли за свой счет, то бизнес понесет убытки.

Решение пока отложили

Решительный настрой руководителя комитета по строительству администрации городе поддержали не все члены градосовета. Традиционно за полный и легитимный пакет документов выступил главный архитектор края Виктор Четошников. Но заместитель главы администрации по градостроительству Андрей Федоров заметил:

«Давайте будем объективными: с больной головы перекладываем на здоровую по проектам планировки». Он отметил, что застройщики и проектировщики дома на ул. Трудовом, 28а выполнили почти все требования. Им осталось только четко понять обеспеченность будущих жителей социальными объектами: школами, садами, поликлиниками.

Проект дома в пер. Трудововом, 28а отправили на доработку. В новой версии в нем будет 70 квартир, паркинг, игровая площадка, которая станет доступна жителям соседнего многоэтажного дома.

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин заметил, что заключение градостроительного совета в любом случае носит рекомендательный характер:

«Если застройщик уверен, что его проект соответствует нормам, то он может оспаривать решения администрации в суде. Другое дело, что это может затянуться надолго».

ТОЛК