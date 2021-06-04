Горняк22: Аквапарк алтайского Ярового планируют открыть 4 июня

Аквапарк "Лава" Фото: instagram.com/yarovoe_official

Как обычно на каждые выходные алтайский курорт планирует привозить звёзд – ждут группы «Дабро», «Пицца», «Отпетые Мошенники», «Винтаж», Клаву Коку

Расположенный в алтайском городе Яровое крупнейший открытый аквапарк Сибири «Лава» планируют запустить уже 4 июня. Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай».

Уточняется, что площадка полностью готова принимать отдыхающих, но для запуска решающее значение будет иметь погода.

11 июня должны заработать причалы озера Большое Яровое. Вода здесь уже прогрелась до +20 градусов, но пока немного мутная из-за «цветения» рапы.

Чтобы работать в пандемию, рестораны курортного города обустраивают уличные террасы, а отели закупили рециркуляторы воздуха. Только гостиницы готовы разместить одновременно почти 1,3 тысячи человек.

Как обычно на каждые выходные алтайский курорт планирует привозить звёзд – ждут группы «Дабро», «Пицца», «Отпетые Мошенники», «Винтаж», Клаву Коку.

В прошлом году коронавирус подкосил туристическую отрасль, на которой традиционно держится город: тем летом здесь «недосчитались» порядка 30 тысяч туристов – треть от привычного потока отдыхающих.

Ранее «Толк» сообщал о том, что популярным у туристов районам Алтайского края добавят медбригад.

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