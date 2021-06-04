Горняк22: Red Wings запускает перелеты по маршруту Барнаул-Москва

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) Фото: vk.com/tolmachevoport

Пассажиры могут также воспользоваться удобными стыковками перевозчика на южные направления — Симферополь, Сочи и Геленджик

Авиакомпания Red Wings расширяет свое присутствие в аэропорту Барнаул и открывает новый ежедневный рейс из столицы Алтайского края в Москву (аэропорт Домодедово). Об этом сообщает сайт воздушной гавани.

Вылет из Москвы в 21.10, прилет в Барнаул в 05:15

Вылет из Барнаула в 06:25, прилет в Москву в 06:55

Время в пути составит четыре с половиной часа. Стоимость билетов – от 4 999 рублей в одну сторону.

Полеты стартуют с 16 июня на Airbus A320 вместимостью до 180 пассажиров.

Пассажиры могут также воспользоваться удобными стыковками перевозчика на южные направления – Симферополь, Сочи и Геленджик.

Осенью прошлого года авиакомпания уже запускала вечерний рейс на российскую столицу.

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