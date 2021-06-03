Горняк22: Дело обвиняемой в мошенничестве Стеллы Штань ушло в суд

Стелла Штань Фото: Анна Меньшикова

В начале следствия экс-чиновница заявляла о своей невиновности, однако «под тяжестью собранных доказательств» полностью признала вину

В Алтайском крае в суд направлены материалы уголовного дела по обвинению бывшего представителя губернатора и правительства региона в краевом Заксобрании Стеллы Штань в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Алтайского Следкома.

«Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемая через риэлтора подыскала покупателя для нежилого помещения, которым владела – им стала директор частного детского сада «HAPPY BABY» Елена Воротникова. Однако покупательница не располагала достаточными средствами для приобретения недвижимости по условиям долевого финансирования госпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

«Действуя в группе лиц по предварительному сговору, женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена, и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору», – сообщили в СКР.

Эти документы сообщницы якобы предоставили в Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края и получили субсидии в размере 14 млн рублей из федерального бюджета.

«В дальнейшем денежными средствами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 кв. метров», – пояснили в ведомстве.

В начале предварительного следствия Штань заявляла о своей невиновности, однако «под тяжестью собранных доказательств» призналась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме.

Максимальная санкция части 4 статьи 159 УК РФ подразумевает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее уголовное дело в отношении Елены Воротниковой было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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