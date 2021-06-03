Горняк22: Соевый завод на Алтае выставили на продажу за 158 млн рублей

Завод "Бинака" Фото: politsib.ru

«Бинака» был основан в 2004 году – предприятие расположено в селе Новороманово и занималось производством комбикормов для животных и птиц

Конкурсный управляющий обанкротившегося завода по переработке сои «Бинака» в Алтайском крае выставил на продажу производственный комплекс предприятия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стартовая цена имущества, в которое также входят и объекты «Сибирской соевой компании» (включена в одноименный холдинг) установлена в размере 157,6 млн рублей.

При этом потенциальный покупатель может дождаться снижения цены в десять раз к октябрю – до 15,7 млн.

Год назад имущество уже пытались продать по аналогичной стартовой цене, но безуспешно.

«Бинака» был основан в 2004 году – предприятие расположено в селе Новороманово и занималось производством комбикормов для животных и птиц, поставляя продукцию в регионы России, а также в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В июне 2018 года в компании ввели процедуру наблюдения с требованиями кредиторов на сумму 339,5 млн рублей, а в 2019 году «Бинаку» признали банкротом.

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