Горняк22: Ребриха готовится к газификации: жители на месте оформляют нужные документы

Жители Ребрихи довольны «мобильным офисом» «Газпром газораспределение Барнаул» Фото: Алексей Кучерявых

Этой осень в Ребрихе появится природный газ, в связи с этим представители компании уже четвертый раз выезжают в райцентр, чтобы местные жители могли на месте оформить документы

Еще несколько лет назад жители Ребрихи только мечтали о газификации, но уже этой осенью их чаянья и надежды претворятся в жизнь. Природному газу в этом населенном пункте быть – этот вопрос решен раз и навсегда. В первый день лета представители компании «Газпром газораспределение Барнаул» выезжали в райцентр, чтобы местные жители могли на месте получить консультации и оформить необходимые документы. Это была ужу четвертая поездка газовиков для консультаций ребрихинцев.

Дешевле и комфортнее

На протяжении всего дня люди постепенно тянулись к автобусу газовиков, который на этот раз стоял на центральной площади Ребрихи. По всему видно, что работа поставлена хорошо. Во-первых, не было очередей. Каждый, кто собирается газифицировать свои дома уже этой осенью, потратил на оформление документов считаные минуты.

09 мая, 9:00

Роман Правдин: «Газификация в Алтайском крае становится более доступной»

Гендиректор компании «Газпром газораспределение Барнаул» рассказал о дальнейших планах газификации региона и возможностях для присоединения новых потребителей

Местные жители говорят, что газификация села для них имеет огромное значение, и все ждут, когда настанет этот исторический день.

«Ждем, когда и до нас очередь дойдет. Пока подключаем к газу дом моей мамы, она живет на улице Мира», – рассказал житель Ребрихи Андрей Берда.

Собеседник пока точно не знает, во сколько обойдется подключение к газу, но надеется, что получится уложиться в сумму до 100 тысяч рублей.

Мужчина отметил, что очень удобно, когда представители компании «Газпром газораспределение Барнаул» приезжают к ним в Ребриху. Пока ему еще ни разу не пришлось куда-то выезжать из села по вопросам газификации.

Екатерина Николаева живет в Ребрихе на улице Мира последние 15 лет. По словам девушки, проживание с природным газом в селе станет намного комфортнее:

«Этой осенью у нас появится газ, и это не может не радовать. Пока приходится топить печь. Даже не верится, что скоро, чтобы обогреть дом, достаточно будет нажать на кнопку».

Пенсионер Александр Шайдеман родился в Ребрихе. Мужчина живет на улице Пушкинской. Пока его дом отапливается от котельной. Каждый месяц он платит за отопление 4,5 тысячи рублей. Собеседник уверен, что с газом затраты на эти цели сократятся в разы.

Жители Ребрихи довольны «мобильным офисом» «Газпром газораспределение Барнаул» Фото: Алексей Кучерявых

Пенсионер Василий Дутка живет в Ребрихе на улице Пушкинской с 1979 года:

«Люди подключаются к газу, и мы решились. Хотим на пенсии по-человечески пожить».

Мужчина рассказал, что раньше у них было центральное отопление, но топили плохо, тогда они решили отключиться и самостоятельно топить печь.

За год только на одни дрова у него ушло 18 тысяч рублей. Затраты на уголь составили более 13 тысяч рублей. Собеседник также надеется, что пользоваться газом будет намного выгоднее:

«Родственники в Барнауле говорят, что в самые холодные месяцы платят за газ полторы тысячи рублей. Свои расходы я назвал, думаю, есть разница».

Мобильный офис – это удобно

В Ребриху мобильный офис выезжал в четвертый раз. Ранее он работал в cелах Красный Яр и Шульгинка Советского района и поселке Кировский и селе Точильном Смоленского района, где газ появился в конце 2020 года.

Специалисты компании «Газпром газораспределение Барнаул» на выезде консультируют местное население и принимают заявки на технологическое присоединение.

В мобильном офисе жители алтайских сел могут ознакомиться с линейкой оборудования, которое понадобится для подключения к природному газу и его дальнейшей эксплуатации.

Жители Ребрихи довольны «мобильным офисом» «Газпром газораспределение Барнаул» Фото: Алексей Кучерявых

Выезд специалистов на место предполагает разъяснения об этапах газификации того или иного населенного пункта. Информация из первых уст позволяет людям избежать обмана, тем более, что мошенники не дремлют и в этой сфере.

Работа мобильного офиса избавляет людей от необходимости поездки в Барнаул. С момента решения газифицировать свое жилище и до самого подключения людям необходимо всего лишь раз выехать в Павловск для подписания договора.

Стоит отметить, что 1 июня специалисты «Газпром газораспределение Барнаул» по заявкам местных жителей доставили в Ребриху шесть газовых котлов. У селян есть возможность дистанционно заказать на дом любое газовое оборудование, которое привезут и установят в оговоренные сроки.

В компании рассказали, что в ближайшее время в сельской администрации Ребрихи будет работать специальный кабинет, где можно будет обратиться с документами на подключение к газу и заказать необходимое оборудование.

Сегодня, 3 июня, мобильный офис компании «Газпром газораспределение Барнаул» работает в поселке Гордеевский Троицкого района. Торжественный пуск газа здесь ожидается в самое ближайшее время.

Специалисты компании выезжают на места с лета 2020 года. Работа мобильного офиса организована для оказания доступных услуг, связанных с газификацией населенных пунктов.

Газификация в кредит

Также 1 июня на главной площади Ребрихи местных жителей консультировали представители «Россельхозбанка».

Главный клиентский менеджер Елена Дымских рассказала что любой, кто желает газифицировать свое жилище, может оформить в банке льготный кредит от 3,25 до 5%. Сумма кредита может достигать 250 тысяч рублей, максимальный срок гашения – пять лет.

Как продвигается работа по газификации Ребрихи?

Природный газ придет в Ребриху совсем скоро. Население активно готовится к этому важному в жизни селян событию. На данный момент в райцентре могут подключиться к газу порядка 300 домов.

Сейчас в окрестностях Ребрихи достраивается газораспределительная станция (ГРС).

В окрестностях Ребрихи достраивается газораспределительная станция Фото: Алексей Кучерявых

Начальник Павловской службы РЭУ «Газпром газораспределение Барнаул» Алексей Гунбин отметил, что главный вопрос, который сейчас возникает у людей, когда именно появится газ в селе. Специалист заверил, что ориентировочно это случится на стыке третьего и четвертого кварталов 2021 года:

«Работы по строительству межпоселкового газопровода заканчиваются. Остается достроить ГРС и произвести пуско-наладочные работы внутри сети».

На радость детворе

Поскольку очередной выезд мобильного офиса выпал на День защиты детей, компания «Газпром газораспределение Барнаул» устроила праздник для местной детворы.

Большую помощь в этом оказали студенты Алтайского государственного аграрного университета.

Компания «Газпром газораспределение Барнаул» и студенты аграрного университета устроили в Ребрихе праздник в День защиты детей Фото: Алексей Кучерявых

Спортивные и развлекательные игры провела Вероника Баканова, а помогали ей в этом Кирилл Ветлугин и Дмитрий Букин.

«Веселые старты», перетягивание каната и выступление Кирилла на моноколесе от души порадовали ребят и их родителей.

В развлекательной форме дети узнали о том, как правильно пользоваться природным газом в быту. Совсем скоро им пригодятся эти знания на практике.

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