Горняк22: 12 причин: почему велосипед очень полезен для здоровья человека

Велосипед Фото: pexels.com

Отмечаем Всемирный день велосипеда и рассказываем, почему ездить на этом виде транспорта очень полезно для здоровья людей

3 июня отмечается спортивный праздник – Всемирный день велосипеда. Это совсем молодое событие, которое появилось в 2018 году.

Как указано на сайте ООН, Всемирный день велосипеда привлекает внимание к преимуществам использования этого вида транспорта, как простого, доступного, чистого и экологичного. Велосипеды способствуют очищению воздуха и уменьшению заторов, а также положительно влияет на здоровье человека благодаря физической активности.

В этот день проводятся велопробеги, флэшмобы и мастер-классы, а редакция «Толка» собрала факты о пользе езды на велосипеде.

Чем полезен велосипед для здоровья:

1. Поездки на велосипеде улучшают сон, так как регулярные физические нагрузки позволяют выводить из организма гормон стресса – кортизол, а в процессе катания в организме вырабатывается гормон счастья.

2. Поездки укрепляют сердечно-сосудистую систему.

3. Катание улучшает мыслительные способности: приток крови и кислорода к мозгу увеличивается.

4. Езда на велосипеде улучшает пищеварение, так как благодаря ей улучшается обмен веществ и повышается аппетит.

5. Поездки на велосипеде улучшают выносливость и мышечный тонус.

6. Велопрогулки способствуют снижению веса, так как во время катания сжигается большое количество калорий.

7. Езда на велосипеде улучшает состояние кожи, так как ускоряет процесс циркуляции крови и замедляет процессы старение кожи.

8. Велопрогулки укрепляют нервную систему: стабилизируется эмоциональное состояние, улучшает настроение и общее самочувствие.

9. Велопрогулки улучшают снабжение клеток кислородом.

10. Поездки на велосипеде улучшают кровообращение — кровь начинает активно циркулировать по кровеносным сосудам, нигде не застаиваясь.

11. Езда на велосипеде улучшает работу легких.

12. Прогулки на велосипеде развивают вестибулярный аппарат.

Факты с сайтов: Velostrana.ru и Forwardvelo.ru.

ТОЛК