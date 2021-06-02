Горняк22: Власти вывезли стариков из «голодного» приюта в Рубцовске

Пенсионер. Старик. Бабушка Фото: pixabay.com

Сейчас они находятся в государственном учреждении, и за ними ведется надлежащий уход. Следователи уже завели дело на владельцев учреждения

В Рубцовске вывезли постояльцев частного приюта для престарелых, где нашли голодных и неухоженных стариков, и разместили в госучреждении, сообщает «Банкфакс». Этим занимались специалисты управления соцзащиты по Рубцовску и сотрудники Рубцовского специального дома-интерната вместе с правоохранителями.

Всего в госучреждение перевезли 39 граждан. При размещении с каждым провели беседу, чтобы узнать их личные пожелания и состояние здоровья. Для родственников организовали экскурсию по интернату.

Депутат Рубцовского горсовета Надежда Дрюпина, которая инициировала проверку в приюте, рассказала, что дом престарелых уже опечатали, а одну из его учредительниц в ближайшее могут заключить под стражу.

Также ей удалось пообщаться с бывшей работницей интерната. Та призналась, что смогла проработать там всего несколько дней. Ей даже приходилось носить еду из дома, чтобы накормить стариков, но в итоге она все же не выдержала и ушла.

Сейчас следственный комитет расследует уголовное дело. По данным издания, дело возбудили по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее депутат Рубцовского горсовета Надежда Дрюпина рассказала о том, в каких условиях живут старики в частном приюте Рубцовска. Проверка не обнаружила запасов еды на кухне организации. Выяснилось также, что мужчины и женщины здесь находятся вместе, справляя нужду в одной комнате. Ванной в приюте проверяющие не обнаружили.

У приюта сменилось три владельца. Как правило, руководитель «уходила» после очередной проверки прокуратуры.

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