ГОРНЯК22 03.06.2021
Туризм

Горняк22: У Сибирской долины в Барнауле произошло жесткое ДТП с пострадавшими

Горняк22
16 часов Ago

ДТП. Барнаул Фото: Инцидент Барнаул

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и организовывают безопасный проезд данного участка. Подробности уточняются

Вечером 1 июня на Змеиногорском тракте в районе поселка Сибирская долина произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Здесь, предположительно, столкнулись легковушка и самогруз, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что легковушка почти полностью смята, а грузовик съехал в кювет. 

Из-за аварии на данном участке скопилась большая пробка. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 31 мая произошло два серьезных ДТП, в которых погибли восемь человек.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: С 10 июня Россия возобновляет перелёты ещё в восемь стран

Горняк22: С 10 июня Россия возобновляет перелёты ещё в восемь стран

Горняк22
16 часов Ago
Самолёт Фото: pixabay.com С 10 июня также возобновят перелеты в заграницу из аэропортов Владикавказа, Томска и Нижнекамска с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Марокко, Венгрией,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: