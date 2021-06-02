Горняк22: Как предсказать погоду на весь месяц: народные приметы и поверья на 2 июня

Лягушка. Природа. Животные Фото: pixabay.com

На что обращали внимание люди 2 июня, каких святых вспоминали и почему старались высаживать огурцы вдали от посторонних глаз

2 июня православные чествуют мучеников Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру во время правления римского императора Нумериана (283-284 годы). В народе этот день называли Фалалеев и посвящали высадке огурцов. Считалось, что это нужно делать без посторонних глаз иначе урожай будет плохим, пишет сайт Vsyamagik.ru.

Народные приметы на 2 июня:

Много шишек на елях или активно квакают лягушки – урожай огурцов будет богатым. Пчелы сердито жалят – скоро начнется дождь. Если 2 июня идет дождь, стоит ждать обильного снегопада на 3 декабря. Если 1 и 2 июня были дождливыми — июнь будет засушливый. Если вечером много росы — следующий день окажется солнечным.

ТОЛК