Горняк22: Как такую красоту засыпать? Жители домов у Оби против уничтожения Ковша

Ковш и набережная Оби Фото: Владимир Гордейчик

Горожане хотят, чтобы в Барнауле сохранился уникальный водоем, а на его берегу разбили природный парк, который бы переходил в набережную

Житель ЖК «Аквамарин» Владимир Гордейчик призывает барнаульскую и краевую власть отказаться от засыпки Ковша – водоема, который когда-то был частью Оби. Горожанин опасается, что Барнаул лишится уникального природного объекта, на строительство которого никогда уже не найдется денег.

Летом 2021 года должны завершиться торги Минприроды по подбору подрядчика на засыпку части Ковша. На искусственном земельном участке главный претендент на победу – предприниматель Андрей Загарин – собирается построить панельные многоэтажки.

«Мы покупали квартиру в ЖК «Аквамарин», потому что это хороший района – там свежий воздух, он малонаселен, для детей там много чего создано. И оттуда выезжать – пробок нет вообще. Конечно, там есть и минусы – школа в шаговой доступности только одна и ее не хвалят и детские сады только частные», – рассказывает Гордейчик.

Ковш и набережная Оби Фото: Владимир Гордейчик

Мужчина и его соседи хотели бы, что эта часть города – Ковш и остров со стороны Оби – стали общественным местом. В идеале – природным парком для отдыха и прогулок горожан, который бы перерастал в набережную. Причем для этого не нужны серьезные инвестиции, как для строительства такого же объекта с нуля.

«Как такую красоту засыпать? Парк на этом полуострове уже сформирован. Да, сейчас он заросший, где-то алкоголики пьют, где-то остатки коммуникаций и старого моста, есть частная земля. Его надо просто привести в порядок и окультурить: наделать тропы для пешеходных и велопрогулок, но сохранить все, что создала природа. Это маленькие болотца, заливные озера, деревья-крупномеры. Все надо сохранить и сделать пеший мост от ул. Льва Толстого на остров», – рассуждает Гордейчик.

20 мая, 9:53

Барнаульцы одобрили обновленный проект благоустройства Мизюлинской рощи

Проектировщики переделали проект благоустройства Мизюлинской рощи после жалоб горожан, которым не понравилось, что там планируют выручить более 100 деревьев

За аналогичный проект выступают и другие барнаульцы. Например, архитектор Александр Деринг напирает на то, что Ковш – последний выход к воде, который остался у горожан. Со стороны ул. Льва Толстого там даже сохранилась лестница, которая ранее вела к причалу. Если берег в этом месте облагородить, то он станет точкой притяжения для горожан.

Такие проекты повысят имидж и привлекательность Барнаула и края, возможно, станут причиной остаться для тех, кто хочет уехать.

«Из Алтайского края ежегодно уезжают по 14 тыс. человек. И уезжают не 50-летние дяди, а молодежь, которая вообще не хочет связывать себя с Барнаулом. И часто не экономический вопрос стоит. Им скучно, нет интересной работы, город сам по себе и путешествовать от нас дорого», – уверен Гордейчик.

При этом спикер не против того, чтобы по такой же схеме – создание искусственного участка на месте водоема – застраивалась территория Лесного пруда около поселка Кирова (Булыгино). Он уверен, что новое жилье вдохнет в это место жизнь. Хотя если власть решит воссоздать здесь пруд и городской пляж – это будет лучшее решение.

ТОЛК