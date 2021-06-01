Горняк22: В ДТП со служебной «ГАЗелью» на Алтае погиб подросток

ДТП Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сейчас в больнице находятся шесть пострадавших в аварии(пассажиры Газели). Все они получили травмы разной степени тяжести

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП, где погибли три человека, сообщает пресс-служба краевого ведомства. Среди них был и 17-летний подросток. Дело завели по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более людей.

По версии следствия, утром 31 мая мужчина на иномарке по трассе в Первомайском районе. Выехав на «встречку» он столкнулся со служебным автобусом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, в том числе 17-летний подросток, скончались на месте.

Сейчас следователи ведут сбор доказательств и причины случившегося.

Напомним, 24-летний водитель автомобиля Mazda Demio столкнулся с микроавтобусом Iveco на автодороге «Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново» в Алтайском крае. Предварительно известно, что водитель легковушки выехал на «встречку» и столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения погибли три человека (водитель и пассажиры Mazda) и еще 11 получили травмы.

ТОЛК