Горняк22: В Барнауле временно отключили Вечный огонь на Ленина

Вечный огонь Фото: dmitriytravel.ru

Однако это временная мера, поэтому барнаульцев просят не волноваться по этому поводу. Огонь вновь загорится уже через двое суток

В Барнауле 8 июня временно отключат Вечный огонь, который горит на памятнике «Могилы партизан и подпольщиков, погибших в 1920-1921 годах» на проспекте Ленина, сообщает сайт мэрии.

Это связано с проведением ремонтных работ на ГРС-3(комплекс гидрологический) и линейной части магистрального газопровода.

Подачу газа остановят на 48 часов, а потом вновь возобновят.

Ранее мэрию Барнаула призвали вернуть Вечный огонь на Мемориал Славы. С таким предложением к главе города обратились активисты ОНФ.

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