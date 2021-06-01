Горняк22: Когда стричься в июне 2021 года по лунному календарю стрижек
Девушка. Волосы. Стрижка Фото: Robert Balog с сайта Pixabay
Рассказываем, когда лунный календарь-2021 обещает благоприятные дни для стрижки, а когда поход к парикмахеру лучше отменить
Лунный календарь стрижек на июнь 2021
Благоприятные дни в июне 2021 года
В июне 2021 года будет довольно много удачных дней для похода в парикмахерскую. Можно сменить стрижку 1, 12, 17, 19, 21 июня. А самые благоприятные дни – 7, а также 14-16 июня, рассказывает «Мир космоса».
Когда нельзя стричься в июне 2021
Неблагоприятные дни для стрижки – 4, 13, 18, 27 июня.
Работа всех лунных календарей основывается на убеждении, что положение и фазы луны влияют на рост волос.