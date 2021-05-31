Горняк22: Глава медиахолдинга «Алтапресс» назвал блогеров «юными девами»

Юрий Пургин Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Пургин также рассказал, как едва не закрыл комментарии на сайте – он был близок к такому решению из-за грубых высказываний

Ведение блогов нельзя назвать полноценной журналистикой, поскольку их авторы не обременены ответственностью перед своей аудиторией и мыслят узко. Такое мнение в интервью «Алтайской правде» высказал глава алтайского медиахолдинга «Алтапресс» Юрий Пургин.

«Блогерство – это по большей части не журналистика. Это самовыражение», – ответил он на соответствующий вопрос корреспондента, добавив, что «народная журналистика» была всегда, но только сейчас получила столь мощные каналы для распространения.

Пургин заявил, что только редкие ресурсы «ведут действительно интересные люди».

«Но блоги куда чаще ведут юные девы, которые рассказывают, как они накрасились, нарядились и сходили в ресторан. Такие посты к журналистике не имеют никакого отношения», – резюмировал эксперт.

Он выразил сожаление, что «писателями сейчас стали все».

«Для нас с вами это профессия, которая требует огромной ответственности. А блогер описывает только то, что лично ему интересно. Его взгляд может быть красив, но он изначально узок», – заключил Пургин.

Глава «Алтапресса» также рассказал, как едва не закрыл комментарии на сайте – он был близок к такому решению из-за грубых высказываний, которые уводили обсуждение материала в сторону. Но в итоге руководство медиахолдинга посчитало более ценным возможность «взаимодействовать с аудиторией».

Ранее «Толк» рассказывал о том, что российские TikTok-блогеры получат 100 млн рублей за контент.

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