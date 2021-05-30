Горняк22: Еще девять пациентов умерли от COVID-19 в алтайских госпиталях

Больница. Палата Фото: страница мэрии Барнаула в ok.ru

Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Барнауле (28), Павловском районе (6), Локтевском районе (5), Рубцовске (3) Бийске и Бийском районе (по 2)

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли девять пациентов, все – от COVID-19. Об этом 29 мая сообщает региональный оперштаб.

Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Барнауле (28), Павловском районе (6), Локтевском районе (5), Рубцовске (3) Бийске и Бийском районе (по 2)

В госпиталях края на лечении находятся 626 человек. 149 из них – в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 51 человек.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае блуждает фейк о сборах на вакцинацию от COVID.

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