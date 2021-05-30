Горняк22: На шести перекрестках Барнаула установят камеры в 2022 году
Видеонаблюдение. Камера Фото: pixabay.com
Еще три устройства появятся в центре города, в том числе два — на его главном проспекте. Оставшиеся распределят между участками наибольшей аварийности
Шесть комплексов фото– и видеофиксации нарушений установят в 2022 году на перекрестках Барнаула. Об этом в эфире «Эха Москвы в Барнауле» рассказала представитель городской ГИБДД Екатерина Виноградова.
Комплексы появятся на пересечении:
– проспектов Ленина и Строителей
– проспекта Ленина и улицы Пионеров
– проспекта Социалистический и улицы Молодёжная
– улиц Энтузиастов и Солнечная Поляна
– улиц А. Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады
– улиц Северо-Западная и Юрина
Ранее стало известно, что на повышение безопасности на дорогах Алтайского края потратят более 100 млн рублей.