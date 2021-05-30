Горняк22: Жара вернется в Алтайский край в последние дни мая

Дети. Лето Фото: Pixabay

В Барнауле 30 мая столбики термометров поднимутся до +22… +24 градусов. Без осадков, ветер восточный, 2-7 м/с. 31 мая в краевой столице обещают 26… 28 градусов

Последние два дня мая в Алтайском крае обещают быть по-летнему жаркими – прогноз передает региональный ЦГМС.

30 мая в крае температура воздуха составит +22… +27 градусов. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. 31 мая воздух прогреется до +26… +31. Без осадков, ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле 30 мая столбики термометров поднимутся до +22… +24 градусов. Без осадков, ветер восточный, 2-7 м/с. 31 мая в краевой столице обещают 26… 28 градусов. Без осадков, ветер восточный, 2-7 м/с.

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