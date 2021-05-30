Горняк22: В Алтайском крае 30 мая потеплеет до плюс 27 градусов

Природа. Насекомое Фото: pixabay.com

Ночные температуры с 30 на 31 мая составят +8,+13 градусов. В последний день лета столбики териометров продолжат подъем

После кратковременного похолодания в Алтайский край возвращается жаркая погода. Прогноз передает региональный ЦГМС.

В крае в этот день температура воздуха составит +22… +27 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +22… +24 градусов. Осадков не ожидается, ветер восточный, 2-7 м/с.

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