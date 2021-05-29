Горняк22: Детский омбудсмен призвала не травить пострадавшую от надругательств девочку

Ольга Казанцева Фото: instagram.com/ombudsmen_deti22

Все СМИ и соцсети облетало ЧП, которое произошло с барнаульской девочкой. Сверстники надругались над ней и сняли происходящее на видео

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева призвала «прекратить травлю» 11-летней девочки в Барнауле, пострадавшей от надругательств сверстников. Об этом она написала в своем Instagram.

В частности, она попросила СМИ закрыть комментарии в новостях о ребенке и не распространять видео с издевательствами.

«Сейчас травят ребенка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись», – написала она.

При этом омбудсмен пригрозила распространителям уголовной ответственностью.

Также она предложила помочь девочке, сделав пожертвование через алтайское отделение Российского детского фонда.

По данным следствия, днем 23 мая 14-летняя жительница города Барнаула в компании двух подруг в одном из заброшенных домов краевого центра избила, а затем совершила «иные действия сексуального характера» в отношении 11-летней девочки.

Все противоправные действия подростки снимали на камеру телефона, а затем опубликовали в соцсетях.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Сейчас нападавшая на ребенка задержана.

ТОЛК