Горняк22: В Бийске выставили на продажу советский барельеф Ленина

Фото: avito.ru/biysk

В советское время такие объекты были очень популярны. Их устанавливали в различных социальных и государственных учреждениях

В Бийске выставили на продажу медный барельеф вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Объявление размещено на сайте «Авито».

Объект весом 3 кг и размером 78 на 68 см продают за 15 тыс. рублей.

При этом владелец готов рассмотреть обмен и отправить товар в другие регионы.

Примечательно, что это не первое изображение Ленина, которое продают в Бийске. Так, ранее в городе продавали бюст вождя за 50 тыс. рублей. При этом продавец был готов обменять его на дрова, уголь, инструменты или автомобиль. Сейчас он по-прежнему продаются, однако его цена значительно снижена – до 35 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Бийске выставили на продажу чучело козерога за 45 тыс. рублей.

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